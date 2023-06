Stiri pe aceeasi tema

- Naționala Moldovei a invins reprezentativa Poloniei, cu 3-2, in cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului European 2024, grupa E. Oaspeții au marcat 2 goluri in prima repriza, prin Arkadiusz Milik și Robert Lewandowski. In debutul reprizei a doua, Ion Nicolaescu a inscris cu un șut necruțator…

- Naționala Moldovei a invins reprezentativa Poloniei, cu 3-2, in cel de-al patrulea meci din preliminariile Campionatului European 2024, grupa E. Oaspeții au marcat 2 goluri in prima repriza, prin Arkadiusz Milik și Robert Lewandowski. In debutul reprizei a doua, Ion Nicolaescu a inscris cu un șut necruțator…

- Naționala Moldovei nu va porni cu un moral prea bun duelul cu Polonia din preliminariile Campionatului European. „Tricolorii” pregatiți de Serghei Cleșcenco au pierdut simbata in deplasare cu Albania, scor 0-2. Dupa doua remize primele etape disputate pe teren propriu, naționala Moldovei a disputat…

- Naționala Moldovei la Socca a invins cu scorul de 4-0 Portugalia in cel al treilea meci din grupa F, la Campionatul Mondial din Germania. Moldova obține calificarea in faza urmatoare a competiției de pe primul loc in grupa. Urmatorul adversar al Moldovei in faza 1/16 de finala va fi reprezentativa Kazahstanului.…

- Cele mai importante informații din meciurile stranierilor din acest weekend sunt in liveblog-ul GSP. Costel Galca, victorie importanta in Polonia Radomiak Radom, echipa antrenata de Costel Galca, a caștigat cu Slask, 1-0, in etapa #30 din campionatul Poloniei. Cu 4 etape inainte de finalul sezonului,…

- Naționala Moldovei la socca a invins reprezentativa Germaniei cu 2-1 in primul meci de la turneul internațional Socca EuroCup, grupa A. Golurile tricilorilor au fost marcate de Vitalie Plamadeala și Vasile Mița. Pentru tricolori urmeaza partida cu Ungaria, pe 31 martie, de la ora 21:00, anunța Federația…

- Naționala Moldovei a remizat cu reprezentativa Cehiei, scor 0-0, in cel de-al doilea meci din preliminariile Campionatului European 2024, grupa E. Mijlocașul Mihail Caimacov a bifat in aceasta seara a 20-a partida pentru tricolori, iar fundașul Victor Mudrac - a 10-a. In celalalt meci al grupei, Polonia…

- Naționala Republicii Moldova la fotbal a remizat ieri cu reprezentativa din Feroe, scor 1-1, in primul meci din preliminariile Campionatului European 2024, grupa E. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), golul tricolorilor a fost marcat de Ion Nicolaescu, din penalty, acordat de arbitru pentru…