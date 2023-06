Ultima oră! Parlamentul a votat proiectul cu privire la eliminarea pensiilor speciale ale senatorilor și deputaților Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. S-au inregistrat 382 de voturi ‘pentru’, 3 abțineri, iar 3 parlamentari au fost prezenți și nu au votat. Initiativa legislativa adoptata are ca obiect de reglementare abrogarea dispozitiilor capitolului XI din Legea nr.96/2006, care vizeaza acordarea dreptului la indemnizatia pentru limita de varsta, drept de care beneficiaza deputatii si senatorii. Potrivit legii adoptate, la data intrarii in vigoare a actului normativ inceteaza plata indemnizațiilor pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, critica intrunirea in ședința comuna a Senatului și Camerei Deputaților doar pentru a supune la vot proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, in timp ce celelalte pensii speciale raman neatinse, scrie Mediafax.„Eliminarea…

- Senatul și Camera Deputaților se reunesc in plen, la data de 26 iunie 2023, urmand sa voteze proiectul de lege pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Ședința comuna a Senatului și a Camerei Deputaților incepe luni la ora 14. Propunerea care se voteaza este de abrogare a unui capitol…

- Comisia permanenta pentru statutul parlamentarilor va avea joi, de la ora 10,00, o sedinta in care va da raport proiectului de lege privind desfiintarea pensiilor deputatilor si senatorilor. Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, marti, desfasurarea sedintei Comisiei pentru…

- Proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor urmeaza sa fie adoptat, saptamana viitoare, luni, intr-o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, conform celor convenite in prima sedinta a actualei coalitii de guvernare, au precizat surse oficiale.

- Proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor urmeaza sa fie adoptat, saptamana viitoare, luni, intr-o sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor, conform celor convenite in prima sedinta a actualei coalitii de guvernare, au precizat surse oficiale.

- CARAȘ-SEVERIN – Senatorul social-democrat carașean spune ca PSD a depus, marți, in Parlament, o inițiativa legislativa care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor! „In timp ce alte partide doar zic ca vor sa elimine pensiile speciale, dar nu fac nimic, PSD a depus un proiect de lege…

- PSD a depus o inițiativa legislativa care vizeaza pensiile speciale ale parlamentarilor. Potrivit proiectului redactat de PSD, sunt vizate inclusiv pensiile aflate deja in plata.„ Am depus astazi in Parlament o inițiativa legislativa care prevede eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor. Este…

- Proiectul privind pensiile de serviciu figureaza pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Senatului, dupa ce comisiile de specialitate au dat, marti, un raport comun favorabil cu amendamente admise propunerii legislative initiate de Guvern.