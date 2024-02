Cristian-Niculescu Țâgârlaș: vot pozitiv pentru proiectul de lege privind ordinul de protecție extins! In plenul Camerei Deputaților a trecut , cu unanimitate de voturi, proiectul de lege privind ordinul de protecție extins. „Ma bucur ca a trecut astazi și de plenul Camerei Deputaților un proiect pe care l-am susținut intens, in calitate de președinte al Comisiei juridice din Senatul Romaniei. Legea stabilește responsabilitați pentru protejarea victimelor și modul in care sunt gestionate situațiile de urgența. Consider ca este inacceptabil faptul ca Romania se confrunta cu o problema grava de violența, care afecteaza in mod deosebit femeile și tinerele noastre. Din acest motiv, am susținut cu tarie… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul se intruneste, vineri, pentru a vota, in calitate de for legislativ decizional, trei proiecte referitoare la autonomia Tinutului Secuiesc, initiate de doi deputati UDMR – Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Zakarias Zoltan, dupa ce, joi, Camera Deputatilor le-a respins. Sedinta, in format hibrid,…

- In plenul Senatului, a fost aprobata Legea 2 Mai, o inițiativa vitala pe care senatorul PNL Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș a susținut-o alaturi de colegii sai liberali și Ministerul Justiției! Acest vot reprezinta un pas semnificativ in lupta impotriva consumului și traficului de droguri, o…

- Senatul Romaniei a votat Legea 2 Mai, prin care traficanții de droguri vor fi condamnați la inchisoare cu executare, fara posibilitatea pedepselor cu suspendare. Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țagarlaș, considera aprobarea legii ca o victorie pentru ”siguranța noastra”. ”Astazi, in plenul…

- Proiectul legii pensiilor a primit, luni, raport de adoptare cu mai multe amendamente in cadrul Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor. Legea urmeaza sa fie votata in plenul Camerei. Parlamentarii din comisie au clarificat o prevedere in lege potrivit careia pensiile care ar fi scazut dupa recalcularea…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a afirmat, duminica seara, ca reforma instituțiilor statului propusa de premierul Marcel Ciolacu nu este doar „pe hartie” și ca Legea pensiilor era necesara pentru a inlatura nedreptatile din sistem. ”Este nedrept ca, romani care au iesit in momente diferite…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie a.c.Termenul de depunere a raportului este data de 20 noiembrie, acesta urmand sa fie dezbatut si in sedinta de plen.Senatul a adoptat, marti, proiectul de lege al Guvernului…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ. Potrivit unei solicitari adresate Camerei Deputatilor de catre Comisia pentru munca, deputatii comisiei…

- Ziua Revoltei Anticomuniste de la Brasov din 1987 este marcata, incepand din 2021, la data de 15 noiembrie, cand in 1987, a avut loc una din primele revolte pe scara larga impotriva regimului ceausist. Revolta anticomunista de la Brasov „a fost actiunea care a subrezit zidul comunist construit in jurul…