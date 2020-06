Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Tribunalului Olt ar trebui sa se pronunte astazi, 3 iunie 2020, cu privire la inceperea judecarii pe fond a dosarului crimelor de la Caracal comise de Gheorghe Dinca sau retrimiterea dosarului pentru completarea cercetarilor la procurori, potrivit ziarului Adevarul.Partile implicate in dosar…

- Magistratii Tribunalului Olt au mentinut, marti, masura arestarii preventive fata de cei doi inculpati din dosarul "Caracal", Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu, solutia fiind pronuntata in camera de consiliu si putand fi contestata in 48 de ore de la comunicare.La termenul de marti privind…

- Magistratii Tribunalului Olt au stabilit miercuri ca deliberarea si pronuntarea in cauza referitoare la dosarul ''Caracal'', avand ca obiect masuri si exceptii dispuse de judecatorul de camera preliminara, sa aiba loc pe 3 iunie potrivit Agerpres. Avocatii familiilor Alexandrei Macesanu si Luizei…

- "AM AVUT DREPTATE‼️ADEVARUL IESE LA IVEALA‼️Dinca NU a omorat-o pe Alexandra‼️ In sala de judecata DINCA a declarat: 'Am fost amenințat cu moartea pentru a declara ca le-am omorat', 'Polițistul Ciobanu m-a amenințat', 'Drumurile facute de la Craiova la Caracal au fost facute pe banii mei. Polițiștii…

- Miercuri, 20 mai, a avut loc, la Tribunalul Olt, primul termen al judecarii lui Gheorghe Dinca. Dupa ședința in care rudele victimelor au stat fața in fața cu „monstrul din Caracal”, au ajuns in spațiul public acuzații fara precedent.

- In acest dosar la Tribunalul Olt a fost, joi, termenul pentru verificarea masurilor preventive, iar magistratii au constatat legalitatea arestarii preventive pentru ambii inculpati si au mentinut-o. Dinca este trimis in judecata in acest dosar pentru opt infractiuni, respectiv trafic de persoane, viol,…

- Dupa multa vreme in care a trait in stres din cauza colegilor din inchisoare care l-au amenințat și i-au adus injurii, Gheorghe Dinca s-a transformat in “ terorist ” din victima. Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor au dezvaluit, el a decis sa-i reclame pe toți cei…

- La scurt timp dupa ce Tribunalul Olt a hotarat sa prelungeasca cu 30 de zile mandatul de arestare formulat atat pe numele lui Gheorghe Dinca, cat si pe cel al complicelui sau, o alta veste zguduie ancheta Caracal! Stefan Risipiceanu ar fi grav bolnav!