Stiri pe aceeasi tema

- Timo Hubers este primul fotbalist german diagnosticat cu coronavirus. Jucatorul de 23 de ani al echipei Hannover, din liga a doua, a fost testat pozitiv dupa ce a participat la un eveniment in orasul Hildesheim,...

- Fostul ofiter MAI, angajat al ADP Sector 4, confirmat cu coronavirus, s-a ales cu dosar penal, dupa ce acesta a mintit ca nu a fost plecat din tara si a mai imbolnavit si alte trei persoane: fiul, nora gravida si nepotul de tre ani, scrie jurnalist.ro.Fostul ofiter MAI, pacientul de 60 de ani, a fost…

- Deputatul republican francez Jean-Luc Reitzer a fost internat in spital dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus, informeaza BFM TV, conform Mediafax.Reitzer a fost internat la Terapie Intensiva, intrucat sufera de probleme respiratorii severe si va fi tinut sub observatie de catre medici.…

- Pacientul suspect de coronavirus internat la Infecțioase in Craiova are 32 de ani. A calatorit in Italia de 2 ori in ultima saptamana. Barbatul a sunat la 112 acuzand o stare febrila – temperatura de 37,2 grade Celsius, a fost preluat de ambulanta și este ținut intr-o boxa de izolare la V Babeș in Craiova,…

- Femeia de 43 de ani din Peșteana Jiu, comuna Bilteni, casatorita cu italianul diagnosticat cu coronavirus a facut primele declarații pentru reporterii Gorj Domino. Inițial gorjeanca s-a aratat revoltata de relatarile presei și susține ca știrile cu vanatoarea de la Slivilești la care ar fi…

- Un al doilea roman este infectat cu coronavirus! Este tot un barbat si tot angajat pe nava de croaziera Diamond Princess, blocata intr-un port din Japonia. Romanul a fost evacuat de urgenta si internat intr-un spital din Tokyo. Sunt peste 600 de oameni care s-au imbolnavit pe vas, practic nava de lux…

- Barbatul care și-a sfartecat soția in Spitalul de Urgența din Piatra Neamț a plecat de acasa cu arma crimei in sacoșa. Barbatul a fost filmat de camerele de supraveghere cu doar cateva minute inainte de atac.

- Petre Geambașu a fost internat in stare critica din cauza problemelor de sanatate pe care le are de mai mai mult timp. Artistul, in varsta de 76 de ani, a suferit o criza teribila de discopatie pe 1 octombrie și, zilele trecute, a ramas țintuit la pat din cauza durerilor insuportabile.Petre Geambașu…