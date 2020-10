Stiri pe aceeasi tema

- Uleiurile de floarea soarelui, rapita si nuca Luna Solai si De la Luna, realizate de compania clujeana Taf Presoil, au fost premiate cu cate o stea de aur la Great Taste Awards (GTA), o prestigioasa competiție internationala organizata &i

Oltean Cornel, vicepreședinte al clubului de fotbal Sticla Arieșul Turda, care activeaza in Liga 3, a fost declarat in stare de INSOLVABILITATE de catre Primaria Turda, in baza unui proces verbal...

In aceasta perioada, la Sfantu Gheorghe, se desfașoara partidele celui de-al doilea turneu din Liga Zimbrilor. Turneul cuprinde etapele IV – IX și se va incheia duminica, 11 octombrie.

ANSVSA a publicat un raport cu privire la numar de focare de pesta porcina prezente in Romania la ora actuala.

- Funcționarea motorului cu ardere interna este insoțita de fricțiune și generare de caldura, motiv pentru care, pentru o funcționare fiabila și prelungita, aveți nevoie de un lubrifiant. Pe piața gasiți o multitudine de produse, de la numeroși producatori. Atunci cand alegeți uleiul de motor țineți cont…

- Maria Ploae vorbeste cu bucurie despre Premiul de Excelenta primit in acest an la TIFF si isi aminteste cu amaraciune ca, in 2002, a fost nevoita sa accepte o distinctie de la Ion Iliescu, pe care il acuza raspicat de genocid.

- Regizorii Andrei si Andreea Grosu si actrita Ioana Bogatan vor face parte din juriul de concurs al celei de-a XXIII-a editii a Galei Tanarului Actor - HOP, informeaza UNITER intr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES. Din juriu vor mai face parte Adrian Batista - regizor si producator…

- Duminica, 26 iulie 2020, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 iulie, Loteria Romana a acordat 11.317 de caștiguri, in valoare totala de 821.934,86 lei. Aflați numerele norocoase imediat dupa extragere, pe Digi24.ro și…