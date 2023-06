„Uite barza!”, aplicație pentru recensământul berzelor Societatea Ornitologica Romana (SOR) reia numaratoarea berzelor albe cu ajutorul aplicației “Uite barza!”. Recensamantul berzelor, ajuns la cea de-a saptea editie, va fi realizat in perioada 19 iunie – 19 iulie 2023. Cei care vor sa ajute la recenzarea populatiei de berze, pot descarca gratuit aplicatia “Uite barza!”, transmite Rador. Cei care doresc sa se […] The post „Uite barza!”, aplicație pentru recensamantul berzelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

