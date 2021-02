Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al UEFA a decis, miercuri, anularea editiei 2020/2021 a Youth League, competitie in care era implicata si echipa FC Viitorul U19. Anularea a fost decisa din cauza pandemiei de coronavirus, pentru protejarea sanatatii jucatorilor, potrivit news.ro. Citește și: Dominic…

- Arbitrul Sebastian Coltescu va conduce la centru meciul FC Arges - FC Viitorul, din etapa a XXIII-a a Ligii I, potrivit news.ro. El va fi ajutat de asistentii Vasile Mariescu si Adrian Popescu, iar rezerva va fi c. Sondaj INCENDIAR: Șoferii din Romania, EXASPERAȚI de ideea MODIFICARII…

- Astra și Viitorul se vor infrunta in al doilea meci al zilei din Liga 1, contand pentru etapa cu numarul 20. Partida va incepe la ora 14:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Vezi aici rezultatele și programul etapei…

- FC Viitorul U19 infrunta in turul I pe campioana Ciprului, APOEL Nicosia.Miercuri dupa amiaza a avut loc tragerea la sorti a partidelor din turul I al Youth League. In urne s a aflat si campioana Romaniei U19, FC Viitorul, care si a castigat dreptul sa reprezinte Romania dupa ce s a impus cu 6 5 in…

- ”Asociatia Europeana a Operatorilor de Transport si Sistem din Europa (ENTSO-E) a dat publicitatii primele concluzii ca urmare a analizei preliminare a evenimentului produs la nivel european in data de 8 ianuarie 2021 si care a avut impact asupra zonei de nord-vest a Romaniei. Astfel, ENTSO-E are in…

- Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a fost deja contactata atât de PSD, cât și de PNL, dupa alegerile parlamentare de duminica - a declarat la RFI co-președintele AUR Claudiu Târziu. Acesta declara pe de alta parte ca formațiunea sa, care a reușit sa intre în Parlament…

- Giganti digitali ca Facebook prezinta un ”risc considerabil” in Europa, din cauza eforturilor lor de a lansa monede digitale, avertizeaza un membru al conducerii Bancii Centrale Europene (BCE), relateaza AFP preluat de news.ro Vezi și: Asta ar fi BOMBA secolului: China spune ca a aflat din…

- Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a declarat ca țara sa depune eforturi pentru integrarea in UE. Turcia este hotarita sa continue cursul integrarii europene pentru a-și construi viitorul cu Europa , a declarat liderul turc Tayyip Erdogan. {{482799}}"Raminem hotariți spre integrarea europeana, ne…