UE vrea să renunțe la sobele tradiționale pe lemne! Vor fi înlocuite cu unele mai puțin poluante UE cere inlocuirea sobelor pe lemne cu cele pe baza de peleți sau de biomasa, de aceea una dintre instituțiile care lupta pentru decarbonizare la nivel European vine cu cateva propuneri. Asociația Forestierilor susține insa ca tranziția nu se poate face fara subvenționarea cu bani europeni, așa cum s-a intamplat in alte state ale blocului comunitar, precum Germania, Austria sau Franța. ”Aproximativ 3,5 milioane de gospodarii din Romania se incalzesc cu lemne. Cele mai multe dintre acestea folosesc sobe vechi, cu randament scazut și grad de poluare ridicat. Dezechilibrele de pe piața energiei și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

