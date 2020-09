Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile medicale ale Uniunii Europene dau asigurari ca vaccinul anti-COVID va ajunge pe piața doar atunci cand se va dovedi, categoric, ca nu reprezinta niciun risc pentru sanatate. Marile firme din industria farmaceutica, angajate intr-o lupta contracronometru pentru gasirea formulei de imunizare,…

- Saracia, excluziunea sociala și inegalitațile sunt estimate sa creasca in interiorul Uniunii Europene, iar șomajul ar putea ajunge la 9%, conform raportului Comisiei Europene privind starea Uniunii in 2020. Șomajul va afecta in mod diferit categoriile sociale, cele mai afectate fiind femeile, tinerii,…

- Publicul iși pierde credința in opoziție Ziua de joi a fost una mult mai liniștita pentru Belarus. Protestele de pe strazile din Minsk au atras mult mai puțini oameni decat o zi inainte, iar grevele desfașurate la intreprinderilor și fabricile din țara au slabit, și ele. Potrivit experților intervievați…

- Vestea scoaterii pe piața a unui vaccin care ar putea trata coronavirusul ii bucura pe mulți, insa cum va arata viața noastra, dupa ce acesta va fi dat spre folisința populației? Experții au pareri imparțite.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, ca nu exista nicio validare externa pentru vaccinul anti-COVID anunțat de Rusia și ca Romania este parte din Uniunii Europene și incheie precontracte cu entitați din UE.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania isi doreste retele 5G sigure si care sa nu fie sub controlul unor state cu alte interese decat cele declarate, cum ar fi China. Seful statului a precizat ca este in lucru o legislatie speciala pe aceasta tema pentru a preveni intrarea pe piata 5G a unor…

- Cercetatorii din Timisoara au facut primii pasi pentru crearea unui vaccin impotriva noului coronavirus, care ar urma sa fie administrat sub forma unui spary nazal. Proiectul de trei milioane si jumatate de lei este finantat de Ministerul Educatiei si realizat de Centrul de Cercetare Oncogen din cadrul…