Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca va achiziționa 80 de milioane de doze suplimentare din vaccinul anti-COVID produs de compania farmaceutica americana Moderna, relateaza Agerpres.Compania valivra in total 160 de milioane de doze de vaccin pentru statele UniuniiEuropene. Primelelivrari sunt prevazute la inceputul anului viitor, dupa ce vaccinul va fiaprobat de catre Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), asteptata pentrudata de 6 ianuarie.Primul vaccineanti-COVID care va ajunge in UE este ste cel produs de compania americanaPfizer in colaborare cu cea germana BioNTech. Comisia Europeana…