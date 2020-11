Statele europene trebuie sa expulzeze mai multi straini in situatie ilegala catre tarile lor de origine, pentru a evita alimentarea populismului, a declarat joi, in fata Senatului francez, comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, informeaza AFP.



Aceste expulzari trebuie sa treaca prin inmultirea "acordurilor conform carora tarile de origine sa-si reprimeasca cetatenii care nu traiesc in situatie legala" in UE, unde 140.000 de migranti au intrat in mod clandestin anul trecut, a pledat comisarul european in timpul unei audieri in fata Comisiei pentru afaceri europene.

