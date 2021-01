Stiri pe aceeasi tema

- UE vrea ca dozele de vaccin comandate si prefinantate sa fie livrate cat mai curand posibil iar contractul sa fie onorat in totalitate, dupa cum sustine Stella Kyriakides, comisar european pentru Sanatate.

- AstraZeneca a anuntat ca nu va putea respecta cantitatea de vaccin trimisa in UE, in contextul in care Comisia Europeana a rezervat 400 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca. Livrarile de vaccin de la aceasta companie ar trebui sa inceapa in februarie. Dupa ce Pfizer si-a redus livrarile saptamana…

- Romania va primi doar 50% din volumul programat pentru saptamana aceasta, a declarat Andrei Baciu, secretar de stat la ministerul Sanatatii, pentru Reuters, potrivit Agerpres. Oficialului roman a menționat ca cealalta jumatate va fi alocata treptat pana la sfarșitul lunii martie, iar livrarile vor reveni…

- Comisarul european pentru sanatate, Stella Kyriakides, a cerut astazi tarilor membre ale Uniunii Europene sa impuna restrictii populatiei, pentru a combate raspandirea Covid-19, scrie agerpres. „Trebuie sa trecem prin asta, acolo unde este necesar, cu restrictii privind viata de zi cu zi, pentru a rupe…

