- Uniunea Europeana a introdus vineri o actiune impotriva Chinei in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru restrictionarea accesului intreprinderilor din UE la o instanta straina in scopul de a-si proteja si utiliza brevetele, a anuntat Comisia Europeana intr-un comunicat de presa.

- Uniunea Europeana trebuie sa dea dovada de fermitate pentru a apara Lituania impotriva presiunilor economice ale Chinei, a afirmat duminica ministrul francez pentru comert exterior, Franck Riester, citat de AFP și preluat de agerpres. "Ceea ce face China cu Lituania este in mod clar o coercitie.…

- Liderii partidelor europene nationaliste si de extrema dreapta au discutat sambata la Varsovia despre posibilitatea unor voturi comune in Parlamentul European, dar nu au reusit sa incheie o alianta formala, potrivit AFP. Premierul ungar Viktor Orban, lidera extremei drepte franceze Marine Le Pen si…

- Marea Britanie a raportat primele doua persoane infectate cu Omicron, Cehia și Germania au anunțat primele cazuri suspecte, in timp ce in Olanda cateva zeci de persoane care au sosit din Africa de sud au fost confirmate pozitiv, iar rezultatele urmeaza sa fie analizate.