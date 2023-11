UE aprobă taxiurile zburătoare Lilium este o companie din Germania care produce taxiuri zburatoare. Start-up-ul nemțesc a primit aprobarea de reglementare pentru a proiecta si opera vehiculele sale electrice cu decolare si aterizare vertical in Uniunea Europeana. Acest pas reprezinta o realizare semnificativa pentru industrie, evidențiind angajamentul in dezvoltarea vehiculelor aeriene electrice și deschiderea unui drum catre comercializarea revoluționarului […] The post UE aproba taxiurile zburatoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

