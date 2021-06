Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a aprobat miercuri un plan de redresare economica pentru Republica Moldova in valoare de 600 de milioane de euro, pentru urmatorii trei ani. Banii vor fi oferiti sub forma de granturi, asistenta macro-financiara si investitii, informeaza un comunicat de presa al Comisiei Europene.…

- Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon spune ca formațiunea sa nu are de ce sa se adreseze la Curtea Constituționala, dupa data de 23 martie, atunci cand expira termenul de 3 luni de la demisia Guvernului. „Indiferent de ce se va intampla dupa, oricum se va ajunge la soluția…