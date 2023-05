Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargou cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargo cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Volodimir Zelenski i-a cerut marți Ursulei von der Leyen, aflata la Kiev, sa elimine restricțiile asupra importurilor de cereale din Ucraina, masuri pe care le-a calificat drept „inacceptabile” și „crude”. Volodimir Zelenski si Ursula von der LeyenFoto: Ukraine Presidency via Bestimage / Bestimage /…

- Daca Ungaria, Polonia, Bulgaria și Slovacia nu vor renunța la deciziile unilaterale luate, atunci Comisia Europeana va emite o decizie prin care va bloca impoturile in Romania de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina, a anunțat, miercuri, ministrul agriculturii Petre Daea, intr-o conferința de…

- Comisia Europeana a propus saptamana trecuta masuri de urgenta pentru grau, porumb, rapita, seminte de floarea-soarelui si ulei de floarea-soarelui, dupa ce unele tari din Europa Centrala au luat masuri unilaterale pentru a interzice importurile de produse alimentare din Ucraina. Bulgaria, Ungaria,…

- Cateva state membre ale Uniunii Europene – Polonia, Ungaria si Slovacia – au impus interdictii de import pentru a-si proteja pietele interne de afluxul de cereale ucrainene mai ieftine, iar in weekend, Varsovia anuntase ca suspenda si tranzitul acestora prin Polonia, desi initial afirmase ca va suspenda…

- Bulgaria ia in considerare oprirea importurilor de cereale ucrainene, dupa ce Polonia și Ungaria au luat o decizie similara, pentru a-și proteja propriile sectoare agricole, relateaza Reuters . Masura luata de Polonia și Ungaria, care oprit nu doar importurile de cereale dar și de alimente, a provocat…

- Noul ministru al Agriculturii din Polonia, Robert Telus, a anunțat vineri, 7 aprilie, ca importurile de cereale ucrainene in țara sa vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra preturilor, deși tranzitul va fi inca permis, informeaza Agerpres care preia Reuters. Telus a preluat functia joi,…