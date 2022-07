Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a inghețat pana in prezent active in valoare de 13,8 miliarde de euro (13,83 miliarde de dolari) deținute de oligarhi ruși, alte persoane și entitați vizate de sancțiuni din cauza razboiului purtat de Moscova impotriva Ucrainei, a anunțat marți cel mai important oficial al blocul comunitar…

- Averi ale unor oligarhi si unor entitati - in valoare de aproximativ 13,8 miliarde de euro - au fost blocate in Uniunea Europeana (UE), in principal in cinci state membre, in baza sanctiunilor impuse Rusiei din cauza Razboiului din Ucraina, anunta marti comisarul european insarcinat cu Justitia, Didier…

- Active de circa 13,8 miliarde de euro apartinand unor oligarhi si alte entitati au fost inghetate in Uniunea Europeana, mai ales in cinci tari membre, in urma sanctiunilor impotriva Rusiei, ca raspuns la razboiul in Ucraina, a anuntat marti comisarul european al justitiei,

- Excedentul de cont curent al Rusiei a ajuns la un nivel record in trimestrul al doilea, de 70,1 miliarde de dolari, pe masura ce cresterea exploziva a veniturilor rezultate din exporturile de energie si materii prime a contribuit la contracararea impactului sanctiunilor impuse Moscovei de SUA si Europa…

- ”Cine trebuie sa plateasca planul reconstructiei, estimat deja la 750 de miliarde de dolari?”, a intrebat Smigal. O ”sursa-cheie” a finantarii este necesar sa provina din confiscarea unor active ale Rusiei si ale oligarhilor rusi, ”ingetate” in cadrul unor sanctiuni internationale impuse Moscovei, a…

- Sefii de stat care fac parte din formatul Bucuresti 9 au adoptat la summitul de astazi o declaratie comuna in 11 puncte, in care condamna ferm agresiunea neprovocata si nejustificata a Rusiei impotriva Ucrainei, solicita Moscovei sa isi retraga fortele de pe teritoriul ucrainean si sustin in continuare…

- Bruxellesul propune ''o noua asistenta macrofinanciara exceptionala'' pentru Ucraina, in valoare de pina la 9 miliarde de euro, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP si EFE. Ea nu a oferit precizari despre forma pe care o va avea aceasta ''asistenta''.…

- Active in valoare de peste sapte miliarde de dolari apartinand miliardarului rus Roman Abramovici au fost inghetate de autoritatile din Insula Jersey, un paradis fiscal din Canalului Manecii, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Abramovici se numara printre mai multi miliardari rusi adaugati luna…