- Adjunctul ministrului rus de Finante, Alexei Moiseev, a declarat joi ca oficialii guvernamentali au pus la punct o lista de banci straine care pot sa isi vanda activele din Rusia numai cu aprobarea presedintelui Vladimir Putin, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrii de externe ai Uniunii Europene vor avea o reuniune de urgenta la New York in contextul declarațiilor președintelui rus Vladimir Putin privind mobilizarea, noteaza Reuters. Intalnirea va avea loc in decursul zilei de miercuri (n.red: joi dupa ora Romaniei). Anuntul a fost facut de mai multi…

- Comisia Europeana va prezenta in a doua jumatate a lunii octombrie propuneri de modificari ale regulilor fiscale ale Uniunii Europene, care ar putea oferi tarilor cai de reducere a datoriilor individuale, a declarat sambata vicepresedintele Comisiei, Valdis Dombrovskis, transmite Reuters, potrivit…

- Rusia a anunțat, miercuri, ca impune sanctiuni pentru un numar mai mare de responsabili ai Uniunii Europene ca raspuns la ceea ce Moscova afirma ca este o politica „antiruseasca neprietenoasa” a Occidentului, relateaza Reuters, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe. Potrivit MAE rus, Rusia…

- Ministrii de Finante din G7 (principalele tari industrializate din lume) intentioneaza sa implementeze o plafonare a preturilor produselor petroliere si a titeiului provenit din Rusia, au confirmat oficialii vineri, intr-o declaratie comuna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu va asista sambata la funeraliile ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov, decedat la varsta de 91 de ani, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza AFP si Reuters. „Stim ca ceremonia principala va fi pe 3 septembrie, precum si funeraliile,…