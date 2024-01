UDMR: Guvernul a adoptat măsuri fiscale care vor duce la birocraţie sporită Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, fost ministru al Dezvoltarii, acuza ca in ultimele zile ale anului, Guvernul a adoptat noi masuri fiscale, care vor duce la birocratie sporita, mai putina dezvoltare, si fonduri nerambursabile care nu vor fi investite. El anunta ca UDMR cere Guvernului sa nu mai adopte reglementari care nu pot fi aplicate, care dauneaza dezvoltarii Romaniei, si sa abroge prevederile neprielnice adoptate pana acum. ”In ultimele zile ale anului, Guvernul a adoptat noi masuri fiscale, care vor duce la birocratie sporita, mai putina dezvoltare, si fonduri nerambursabile care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

