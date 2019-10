Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente ale celor doua Camere au decis, luni, ca votul in plen, pentru Cabientul Ludovic Orban, sa se dea lunea viitoare, pe 4 noiembrie. Premierul desemnat, Ludovic Orban, a propus membrilor conducerii celor doua Camere un alt calendar, cu audieri marti si miercuri votul in plen, insa…

- Acum, Guvernul Orban se grabește sa ajunga la votul Parlamentului. Ar fi vrut cat mai repede, chiar in octombrie, dar PSD a impins votul in noiembrie. Pana atunci, e insa cale lunga. Dan Barna a afirmat ca nu da un cec in alb Guvernului Orban și ca dorește sa vada propunerile finale de miniștri,…

- Liderul USR Dan Barna insista pe tema organizarii alegerilor anticipate, aceasta fiind de altfel una dintre condițiile puse in schimbul susținerii Guvernului Orban la votul de investitura din Parlament, ceea ce nu spune insa liderul USR este ca in cadrul constitutional din Romania sunt imposibil…

- Liderul Pro Romania sustine ca dorinta lui Klaus Iohannis este sa intre in turul doi cu Dancila, pentru ca o bate fara probleme. “Dan Barna are picioarele slabe. Nu statea pe propriile lui cunostinte, pe experienta politica. A intrat in jocul asta, s-a lacomit ca poate se impiedica Iohannis pe scari,…

- Premierul desemnat spune ca va anunta noul guvern saptamana aceasta Premierul desemnat, Ludovic Orban. Foto Agerpres. Premierul desemnat Ludovic Orban va finaliza în aceasta saptamâna componenta noului executiv și programul de guvernare și susține…

- ​Ludovic Orban a declarat, sâmbata, ca lista de miniștri, precum și programul de guvernare vor fi prezentate la finalul termenului constituțional. Premierul desemnat a mai spus ca are încredere în învestirea Guvernului și ca miercuri și joi va avea noi negocieri cu partidele…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…

- „De asemenea, vreau sa mentionez faptul ca am vorbit despre situatia Guvernului la acest moment si am hotarat ca saptamana viitoare sa mergem in Parlament. Am subliniat de multe ori ca nu ne este teama. Vom merge in Parlament astfel incat sa obtinem votul de incredere. Vreau sa subliniez faptul ca ne…