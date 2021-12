UDMR a preluat controlul la Ministerul Economiei, condus de PSD, prin pupila lui Laszlo Borbely Una dintre cele mai controversate numiri facute in aceasta saptamana de premierul Nicolae Ciuca s-a batut in cuie la Ministerul Economiei condus de Marian Florin Spataru, omul impus de liderul PSD Galați, europarlamentarul Dan Nica. Abonata lui Laszlo Borbely la sinecurile publice bine remunerate Prin doua decizii semnate de Nicolae Ciuca la inceputul acestei saptamani – 5.590 și 5.591, controversata Elena Petrașcu a fost impusa secretar general la Ministerul Economiei. Numirea acesteia s-a facut printr-un aranjament administrativ ieftin. Dupa ce a fost demisa din funcția de secretar general al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

