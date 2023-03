Ucrainenii susţin că au doborât un avion de luptă rusesc în regiunea Doneţk Fortele aeriene ucrainene au declarat vineri ca au doborat un avion de lupta rusesc in regiunea estica Donetk, iar presedintele Volodimir Zelenski a mentionat acest lucru in mesajul sau de seara multumind regimentului Nikopol de aparare antiaeriana. La randul sau, presa de stat rusa relateaza incidentul, fara a preciza modelul sau caror forte apartinea avionul, limitandu-se sa spuna ca cei doi piloti s-au catapultat, traiesc, iar la sol nimeni nu a fost ranit. Intr-o postare pe canalul Telegram, fortele aeriene ucrainene au afirmat ca un avion de vanatoare rusesc Su-34 a fost doborat in apropierea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele armate ucrainene au situatia sub control pe fronturile din tara, a dat asigurari presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, informeaza joi dpa, preluata de Agerpres. „Avem situatia sub control in fiecare zona de pe front”, a spus Zelenski miercuri seara, in mesajul sau video adresat populatiei…

- Ucrainenii au doborat un bombardier rusesc Su-24 al grupului Wagner in zona Bahmut, aparatul suferind avarii care il țin blocat la sol. Este același avion cu care liderul gruparii paramilitare, Evgheni Prigojin, zburase cu cateva zile mai inainte, cand l-a provocat pe Volodimir Zelenski la un duel aerian.

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat recent ca au doborat un bombardier rusesc Suhoi Su-24 in apropiere de Bahmut. Serviciul de presa al oligarhului rus Evgheni Prigojin a confirmat ca este aceeasi aeronava din care liderul mercenarilor l-a provocat cu cateva zile in urma pe presedintele ucrainean Volodimir…

- Rusia a continuat sa faca mici progrese in tentativa de a incercui orasul asediat Bahmut, in estul Ucrainei, potrivit unui buletin actualizat publicat duminica de Ministerul britanic al Apararii si citat de dpa. In acelasi timp, patronul Grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin sustine ca luptele…

- Armata ucraineana a publicat pe rețelele sociale imagini ale unui atac rusesc respins de forțele Kievului in regiunea Donețk. Din inregistrarea video se observa blindate rusești care inainteaza in coloana lovite de artileria și armele antitanc ale ucrainenilor.

- Ministerul Apararii rus a anuntat vineri ca fortele sale au preluat inca de joi controlul total asupra Soledar, un orasel din estul Ucrainei cunoscut pentru minele sale de sare, potrivit media de stat ruse, citate de Reuters. Capturarea acestei localitati de catre Rusia va permite trupelor sale sa taie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni seara ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile. 07:15 - Acum 16 minute 10-01-2023 Zelenski: Fortele ucrainene rezista…

- Analistii de la Institutul American pentru Studiul Razboiului (ISW) cred ca Rusia a ajuns intr-un impas la Bahmut, cu „mai multi indicatori care sustin evaluarea ca fortele ruse din jurul Bahmutului au ajuns in punctul culminant”, scrie The Guardian. Miercuri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski…