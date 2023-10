Ucraina vrea să creeze un „coridor verde” prin Moldova și România pentru a accelera transportul mărfurilor Ucraina inițiaza crearea unui „coridor verde” prin punctul de control ucrainean „Reni”, in conexiune cu Portul Giurgiulești din Republica Moldova și Portul Galați din Romania pentru a accelera circulația marfurilor, in special a produselor agricole. Potrivit unui anunț al Ministerului Dezvoltarii Comunitaților, Teritoriilor și Infrastructurii de la Kiev, Ucraina inițiaza crearea unui „coridor verde” prin punctul de control ucrainean „Reni” in corelare cu porturile din Giurgiulești și Galați, aceasta inițiativa fiind discutata cu partenerii din Republica Moldova și Romania. „Ministerul Dezvoltarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

