- Guvernul a anuntat, sambata ca, din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 693.593 de cetateni ucraineni. Dintre acestia, 4.342 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. In ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 8.623 cetateni ucraineni, 5.059 direct din Ucraina, 1.688…

- Guvernul aloca 45 de milioane de lei din Fondul de rezerva pentru ca persoanele care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta cheltuielile de cazare si masa. Guvernul va adopta, in sedinta de vineri, o HG prin care persoanele fizice din Romania care gazduiesc refugiati din Ucraina sa poata deconta…

- Cornel Filimon (corespondența speciala) Guvernul de la Berlin anticipeaza o deteriorare considerabila a livrarilor de gaze cauzata de razboiul din Ucraina. Ministrul federal al economiei Robert Habeck a anunțat, miercuri, la Berlin, activarea fazei de alerta timpurie a planului de urgența privind gazele.…

- Guvernul german, care a anuntat investitii masive in domeniul apararii in urma invaziei ruse a Ucranei, vrea sa cumnpere sistemul israelian de aparare antiracheta de Arrow 3, dezvaluie in editia de duminica tabloidul Bild, relateaza AFP. Potrivit sursei citate, Berlinul nu a luat inca o hotarare oficiala…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, despre aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, cat si despre sprijinirea refugiatilor din Ucraina. Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, vineri, la Bruxelles cu cancelarul german Olaf Scholz, in marja discuțiilor de la Consiliul…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul germaniei, Olaf Scholz, au avut, sambata, o convorbire de mai mult de o ora cu Vladimir Putin, in incercarea de a negocia cu liderul de la Kremlin incetarea razboiului din Ucraina. Discuțiile nu s-au concretizat cu nicuun rezultat. Conform AFP, care…

- Ucrainenii vor putea afla prin intermediul smartphone-urilor despre raidurile aeriene care le vizeaza localitațile, cu ajutorul unei noi facilitati adaugate in sistemul de operare Android. Google a anuntat, vineri, ca a reusit sa creeze un sistem de alerta in caz de raid aerian, care va fi activ in…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, i-au cerut, joi, presedintelui rus, Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, un armistitiu ”imediat” in Ucraina, relateaza The Associated Press. Orice solutie in Ucraina este necesar sa fie negociata intre Rusia si Ucraina,…