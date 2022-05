Stiri pe aceeasi tema

- Primele 10 țari calificate in finala Eurovision 2022. Reprezentanții Moldovei, Zdob și Zdub se gasesc printre finaliști. Cunoscutul grup etno rock și ansamblul Frații Advahov au participat cu melodia cantata in limba romana ”Trenulețul”. Primele 10 țari calificate in finala Eurovision 2022: Lituania…

- Reprezentantii Ucrainei si ai Republicii Moldova se numara printre finalistii Eurovision 2022, in urma primei semifinale a concursului cantecului european, care a avut loc marti seara, la Sala Pala Olimpico din Torino.

- Moldova și Ucraina se numara printre țarile care s-au calificat in finala concursului Eurovision, ediția cu numarul 66, in urma primei semifinale de marți seara de la Torino. Cele 17 tari reprezentate pe scena au fost Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania,…

- Prima semifinala a concursului Eurovision, ediția cu numarul 66, are loc in seara aceasta la Torino, in Italia. 17 țari vor urca urca pe scena, printre acestea și reprezentanții Ucrainei, dar și ai Republicii Moldova. Concursul poate fi urmarit pe TVR 1 de la ora 22.00. Cele 17 tari care vor fi reprezentate…

- Lucid Air, modelul electric rival pentru Tesla, va ajunge, oficial, in Europa in vara acestui an. Anunțul a fost facut de Lucid Motors inca din ianuarie și a precizat ca va comercializa modelul și in Orientul Mijlociu. Cu acest scop, Lucid a publicat lista țarilor in care Air va fi vandut: Germania,…

- Dupa ce numarul cazurilor de COVID a inceput sa creasca in Europa, autoritatile din Romania au de gand sa reintroduca unele restrictii COVID, pentru a evita un val mare de imbolnaviri. Potrivit unor informații obținute pe surse de Romania TV, in acest moment sunt discuții pentru reintroducerea unora…

- Guvernul rus a aprobat luni o lista cu tari si teritorii neprietenoase, care au intreprins actiuni considerate ostile la adresa Rusiei, companiilor si cetatenilor ei, fata de care persoanele fizice si intreprinderile ruse isi vor putea rambursa datoriile in ruble, o moneda a carei valoare a pierdut…

- Guvernul rus a aprobat luni o lista cu tari si teritorii neprietenoase care au intreprins actiuni considerate ostile la adresa Rusiei, companiilor si cetatenilor ei. Cei care au obligatii valutare fata de creditori straini din lista tarilor neprietenoase le vor putea achita in ruble, o moneda a carei…