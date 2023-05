Stiri pe aceeasi tema

- Moscova nu a primit detalii ale propunerilor de pace pentru incheierea razboiului din Ucraina evocate de presedintele brazilian Lula da Silva si de cel sud-african Cyril Ramaphosa, dar este dispusa sa le studieze, susține ministrul rus de Externe Serghei Lavrov.

- Rusia nu a primit detalii ale propunerilor de pace pentru incheierea razboiului din Ucraina evocate de presedintele brazilian Lula da Silva si de cel sud-african Cyril Ramaphosa, dar este dispusa sa le studieze, spre deosebire de Occident, care accepta doar planul de pace al presedintelui ucrainean…

- Presedintele Africii de Sud sustine ca tara sa este supusa unor "presiuni extraordinare" pentru a-si abandona pozitia neutra in privinta razboiului din Ucraina, informeaza BBC.Presedintele sud-african, Cyril Ramaphosa, a spus ca exista o presiune extraordinara asupra tarii sale pentru a-si abandona…

- Divergențele aparute in Occident pe tema razboiului și a schimbarilor uriașe care au dezechilibrat toate statele lumii par sa nu se termine niciodata, astfel ca, țarile care susțin Ucraina sunt tot mai ferme pe poziție atunci cand vine vorba despre condamnarea Rusiei in termeni duri. In urma cu puțin…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut anul trecut la un nivel record, in conditiile in care razboiul Rusiei din Ucraina a determinat in Europa cea mai mare crestere anuala a cheltuielilor de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu trei decenii, a declarat luni SIPRI, un important grup de…

- Kievul este dispus sa discute cu Moscova despre viitorul Crimeei daca forțele sale vor ajunge la granița peninsulei ocupate de Rusia, a declarat un consilier de rang inalt al președintelui Volodimir Zelenski, relateaza Financial Times.

- Rusia are suficiente resurse pentru a continua razboiul in Ucraina "la intensitatea actuala" inca doi ani, a declarat joi seful serviciului de informatii militare lituaniene, Elegijus Paulavicius, transmite Reuters, relateaza Agerpres."Cat timp va putea Rusia sa poarte razboiul va depinde si de sprijinul…

- Afirmația lui Putin in discursul catre națiune de marți, potrivit careia, razboiul din Ucraina ar fi fost provocat de Occident este o „absurditate”, a declarat un inalt oficial american citat de BBC News. {{664324}}„Nimeni nu ataca Rusia”, spune consilierul pentru securitate naționala al Casei Albe,…