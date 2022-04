Stiri pe aceeasi tema

- Astazi expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apara portul Mariupol. Moscova a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Incepand de luni Rusia va interzice accesul la Mariupol.

- Rusia le-a cerut din nou fortelor ucrainene din orasul-port Mariupol sa depuna armele și sa paraseasca orașul. Generalul rus Mihail Mizințev afirma ca le garanteaza viața soldaților ucraineni și voluntarilor straini veniți sa lupte in Ucraina și ii lasa sa plece pe un coridor umanitar.

- Delegațiile ucrainene și ruse s-au intalnit pana acum de trei ori. Toate cele trei runde de negocieri au avut loc in Belarus. Cu toate acestea, situația din Ucraina este in continuare tensionata. Un ucrainean a avut grija sa-i lase un ultim bilet fiului sau, prin care l-a anunțat ca mama lui a murit.

- Yaroslava Burlachenko (29 de ani), pivot la CS Minaur Baia Mare, a fost invitata emisiunii GSP Live in aceasta dimineața. In contextul invaziei Ucrainei de catre Rusia, handbalista din Ucraina a transmis un mesaj in limba rusa pentru poporul vecin.

- Ucraina a respins luni, 7 martie, oferta Moscovei de culoare umanitare catre Rusia și Belarus, a declarat vicepremierul Irina Vereșciuk. „Aceasta nu este o opțiune acceptabila”, a spus ea, dupa ce Rusia a propus trecerea in siguranța a civililor din Harkov, Kiev, Mariupol și Sumi. „Nu se vor duce in…

- Membrii aleși ai Congresului Statelor Unite au aplaudat in picioare poporul ucrainean, la inceputul discursului lui Joe Biden la Capitol Hill.Președintele american a asigurat ca Statele Unite sunt de partea poporului ucrainean, la cateva zile dupa inceperea invaziei Ucrainei de catre Rusia."Acum sase…

- „Prim-ministrul este hotarat sa accelereze eforturile diplomatice si sa consolideze descurajarea pentru a evita varsarea de sange in Europa", a spus purtatoarea de cuvant intr-un comunicat."El va reitera, atunci cand va discuta cu presedintele Putin in aceasta saptamana, necesitatea ca Rusia sa faca…