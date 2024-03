Stiri pe aceeasi tema

- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, tinta unor atacuri persistente dinspre statul vecin Ucraina, a anuntat sambata inchiderea pentru urmatoarele zile a centrelor comerciale si a scolilor din orasul Belgorod, capitala regiunii, informeaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 752. Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, incearca sa-l convinga pe cancelarul Olaf Scholz sa iși reconsidere poziția privind trimiterea de rachete Taurus Ucrainei.

- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, tinta unor atacuri persistente dinspre statul vecin Ucraina, a anuntat sambata inchiderea pentru urmatoarele zile a centrelor comerciale si a scolilor din orasul Belgorod, capitala regiunii, informeaza AFP. "Tinand cont de situatia actuala, am decis…

- Guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia a raportat ca o persoana a fost ranita in Graivoron, in urma unui atac. Guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov, a precizat ca in urma atacului comis joi dimineața asupra regiunii Belgorod s-au inregistrat mai multi morți și raniți. El a subliniat ca…

- Un avion militar de transport rusesc Ilyușin Il-76 s-a prabușit miercuri, 24 ianuarie, in orașul Belgorod din Rusia, langa granița cu Ucraina, dupa cum au anunțat patru instituții media pro-Kremlin, citand surse și inregistrari video postate pe rețele sociale. Potrivit Digi 24, guvernatorul regiunii…

- Razboi in Ucraina, ziua 700. Un avion militar rusesc s-a prabusit langa orasul Belgorod din Rusia, iar agentiil de presa de stat de la Moscova au anuntat ca la bordul acestuia s-ar fi aflat 65 de prizonieri ucraineni.

- In ultimele 24 de ore, forțele militare ucrainene au atacat cu drone și drone-kamikadze regiunea Belgorod de nu mai puțin de 12 ori, a fost ranita o persoana, a comunicat guvernatorul regiunii, Viaceslav Gladkov, noteaza Ria Novosti, potrivit Rador Radio Romania.Guvernatorul a publicat astazi pe…

- O lovitura ucraineana asupra unei bloc de locuinte a facut un mort la Belgorod, a anuntat in cursul noptii de vineri spre sambata Viaceslav Gladkov, guvernatorul acestei provincii rusesti de langa frontiera cu Ucraina, relateaza AFP, citat de Agerpres.Racheta a provocat moartea unui barbat si a ranit…