- Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, tinta unor atacuri persistente dinspre statul vecin Ucraina, a anuntat sambata inchiderea pentru urmatoarele zile a centrelor comerciale si a scolilor din orasul Belgorod, capitala regiunii, informeaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 752. Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, incearca sa-l convinga pe cancelarul Olaf Scholz sa iși reconsidere poziția privind trimiterea de rachete Taurus Ucrainei.

- Intr-un discrus ținut miercuri, 13 martie, in fata Bundestagului (parlamentul federal al Germaniei), cancelarul Olaf Scholz si-a reafirmat refuzul de a furniza Ucrainei rachete cu raza lunga de actiune Taurus, dupa ce opozitia de dreapta (Uniunea Crestin-Democrata/Uniunea Crestin-Sociala - CDU/CSU)…

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, scrie digi24.ro .

- Kievul a anuntat luni retragerea trupelor sale dintr-o mica asezare de langa Avdiivka, in fata presiunii neincetate din partea Rusiei. Ministrul ucrainean al Apararii, Rustem Umerov, a declarat ca jumatate din armele occidentale promise Kievului au fost livrate cu intarziere. „La ora actuala, un angajament…

- Razboi in Ucraina, ziua 734. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou livrarea de rachete de croaziera Taurus in acest moment catre Ucraina, explicand ca astfel dorește sa evite riscul ca Germania sa se trezeasca implicata in razboi.

- Razboi in Ucraina, ziua 710. Ucraina a avariat cel puțin trei avioane militare rusești pe aerodromul militar Belbek de langa Sevastopol, in Crimeea ocupata. Președintele Volodimir Zelenski s-a intalnit cu ministrul canadian de externe Melanie Joly in timp