Operatorul retelei de electricitate a Ucrainei, Ukrenergo, a anuntat vineri ca va impune restrictii si opriri ”controlate si temporare” ale furnizarii energiei electrice in principalele regiuni ale tarii, inclusiv la Kiev, in urma bombardamentelor continue ale Rusiei asupra infrastructurilor energetice ucrainene, transmite agentia EFE, informeaza AGERPRES . ”Din cauza cresterii puternice a consumului de electricitate, conducerea Ukrenergo se vede obligata sa introduca restrictii controlate temporare pentru consumul de energie electrica in regiunile Kiev si capitala sa (Kiev), Cernigov, Cerkasi,…