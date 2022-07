Ucraina începe să-și expună 'trofeele de război' prin capitalele europene: Echipamente militare ruseşti distruse, afișate publicului din Varșovia In piata turistica a castelului din Varsovia, capitala poloneza, pot fi vazute doua tancuri rusesti calcinate, cu panouri informative pe marginea acestei expozitii organizate la initiativa Ministerului ucrainean al Apararii, relateaza miercuri AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

