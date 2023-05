Stiri pe aceeasi tema

- Acordul privind cerealele din Marea Neagra care permite exporturile maritime din Ucraina va fi cel mai probabil reinnoit, spun sursele de pe piața, dar chiar și un veto din partea Rusiei nu ar impiedica livrarile ucrainene sa ajunga pe piețele globale, deși la un cost mai mare, noteaza Reuters.Turcia,…

- Ucraina se bucura de mai multe caștiguri pe front, iar Zelenski aduce noi arme din Europa, dupa vizitele intreprinse aici, in ultimele zile. Ucraina a salutat luni (15 mai) primele progrese substanțiale pe campul de lupta, in ultimele șase luni, in vreme ce președintele Volodimir Zelenski a obținut…

- Rusia a blocat efectiv acordul privind cerealele din Marea Neagra prin refuzul de a inregistra navele care sosesc, a transmis luni ministerul ucrainean al Reconstrucției, potrivit Reuters."Federația Rusa a oprit din nou efectiv Acordul Cerealelor, refuzand sa inregistreze navele care sosesc și sa efectueze…

- Presedintele Volodimir Zelenski a dezmintit miercuri orice atac ucrainean asupra omologului sau rus Vladimir Putin, dupa ce Moscova a anuntat ca a doborat doua drone care vizau Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. „Nu l-am atacat pe Putin. Il lasam tribunalului. Noi luptam pe teritoriul nostru, aparam…

- O coloana uriașa de fum a fost vazuta, sambata (29 aprilie) in portul Sevastopol din Crimeea, dupa un presupus atac cu drone asupra orașului. Sevastopol, care se afla in peninsula Crimeea pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a fost supus unor atacuri aeriene repetate de cand Rusia a trimis…

- "Negocierile nu pot avea loc decat in baza luarii in considerare a intereselor rusesti", a declarat Lavrov, potrivit AFP, citata de Agerpres."Este vorba de principii care vor sta la baza noii ordini mondiale", a adaugat ministrul rus de externe in conferinta de presa comuna cu omologul sau turc, Mevlut…

- Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Aleksandr Grusko, a transmis, marți, ca acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, care faciliteaza exporturile agricole ucrainene, a fost prelungit cu 60 de zile, informeaza TASS.„Ministrul nostru adjunct (n.r. - Serghei Versinin) care se ocupa de…

- Armata rusa a anuntat miercuri ca a doborat zece drone ucrainene in timpul unei tentative de atac „masiv” impotriva instalatiilor sale din peninsula ucraineana anexata Crimeea, a doua zi dupa o incursiune similara a mai multor aparate de zbor pe teritoriul rus, relateaza AFP si Reuters. „O tentativa…