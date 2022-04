Confruntata cu realitatea unui sangeros conflict armat cu Rusia, Ucraina bate la ușile Occidentului, dar și ale vecinilor pentru a primi „arme, arme, cat mai multe arme”, dupa cum a insistat ministrul de Externe, Kuleba, la recenta reuniune a omologilor sai din NATO. Insa aceasta este o chestiune extrem de sensibila – apararea Kievului poate […] The post Ucraina dezarmeaza Europa. Cine este in spatele acestui plan? first appeared on Ziarul National .