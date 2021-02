Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a convenit sa creasca la 15 milioane numarul dozelor de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul american Novavax, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Primele doze de vaccin ar urma sa ajunga in Ucraina in iulie, a precizat…

- Uniunea are ca obiectiv vaccinarea a 70% din populatia adulta pana la sfarsitul verii, dar nu a reusit sa isi asigure dozele promise de companiile farmaceutice. In prezent, incearca sa-si extinda rezerva de vaccinuri, care se ridica deja la aproape 2,3 miliarde de doze, provenite de la sase producatori…

- "Le-am cerut tarilor noastre membre sa doneze o parte din dozele lor Ucrainei", a declarat Ursula von der Leyen, in timpul unei interventii televizate la o conferinta privind pandemia, organizata la Kiev."UE este alaturi de Ucraina" pentru ca "suntem o familie europeana", a dat ea asigurari, fiind citata…

- In acest an, Ucraina se asteapta sa primeasca de la Fondul Monetar International (FMI) trei transe in valoare totala de 2,2 miliarde de dolari, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Ucrainei, Kyrylo Shevchenko, intr-un interviu pentru Reuters. Declaratiile guvernatorului NBU dezvaluie,…

- Grupul farmaceutic american Pfizer a redus, la jumatate, volumul de vaccinuri COVID-19 pe care le va livra saptamana aceasta unor state membre ale Uniunii Europene, au declarat joi pentru Reuters mai multi oficiali guvernamentali, potrivit Agerpres. Romania va primi doar 50% din volumul programat…

- Primele doze ale unui vaccin impotriva COVID-19 ar putea ajunge in Ucraina in februarie, a anuntat vineri prim-ministrul Denis Smigal, adaugand ca guvernul poarta discutii cu mai multi furnizori, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. Separat, ministrul sanatatii Maksim Stepanov a declarat…

- Primele doze ale unui vaccin impotriva COVID-19 ar putea ajunge in Ucraina in februarie, a anuntat vineri prim-ministrul Denis Smigal, adaugand ca guvernul poarta discutii cu mai multi furnizori, informeaza Reuters. Separat, ministrul sanatatii Maksim Stepanov a declarat ca Ucraina doreste sa reia productia…

- China planuieste sa vaccineze anti-COVID-19 50 milioane de persoane din grupe prioritare inainte de startul sezonului calatoriilor prilejuite de Noul An chinezesc, transmite vineri Reuters, citand publicatia South China Morning Post. Beijingul are in plan sa distribuie 100 milioane de doze de vaccinuri…