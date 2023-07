Stiri pe aceeasi tema

- 'Lupte aprige' de frontul de est: Rușii avanseaza in patru zone, Ucraina incearca sa țina pipt (ministrul adjunct al apararii)Fortele ruse avanseaza in patru zone de pe linia frontului din estul Ucrainei, unde au loc "lupte aprige", a declarat duminica ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna…

- Forțele armate ale Ucrainei au eliberat satul Rivnopil din regiunea Donețk, a declarat ministrul adjunct al apararii, Hanna Maliar, pe 26 iunie.Exista doua așezari numite Rivnopil in regiunea Donețk. Cel eliberat se afla langa granița administrativa cu regiunea vecina Zaporizhzhia. CITESTE SI…

- Viceministrul ucrainean al apararii, Hanna Maliar, a declarat luni ca Rusia a redistribuit soldați in estul ocupat al Ucrainei, acele trupe pe care a inceput sa le mute pe teritoriul Federatiei Ruse in timpul rebeliunii de sambata, abandonata in cele din urma, a grupului de mercenari Wagner, transmite…

- Forțele de aparare din estul Ucrainei au lansat sambata o ofensiva in mai multe direcții in același timp, a anunțat pe canalul sau de Telegram ministrul adjunct al Apararii din Ucraina, Hanna Maliar.

- Fortele armate ucrainene au oprit ofensiva rusa spre orasele Kupiansk si Liman, din estul tarii, si avanseaza in sud, a declarat vineri, 23 iunie, un oficial ucrainean cu rang inalt din domeniul apararii, citat de News. ”Am avut batalii foarte aprige in directiile Kupiansk si Liman, dar soldatii nostri…

- Ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca "cea mai puternica lovitura" din campania militara a Ucrainei urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operațiunea este dificila, deoarece armata rusa face tot ce poate pentru a opri ofensiva, anunța Rador."Inamicul nu va renunța…

- Forțele armate ale Ucrainei continua sa recupereze din teritoriul ocupat de invadatorii ruși, dau asigurari autoritațile de la Kiev, care raporteaza succese in doua zone de lupte, și anume la Orihiv (regiunea Zaporojie, sud-est) și Bahmut (regiunea Donețk, est).

- Fortele ucrainene au avansat in ultimele 24 de ore intre 200 si 1.100 de metri pe mai multe portiuni ale frontului din Bahmut (Donetk), a anuntat miercuri ministrul adjunct ucrainean al apararii, Hanna Maliar, insistand ca Kievul a trecut la actiuni ofensive in zona acestui oras din estul Ucrainei,…