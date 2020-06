Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța unui cuplu din Bacau s-a sfarșit tragic, dupa ce au incercat sa dezinfecteze casa inchiriata, de teama noului #coronavirus. Barbatul a murit, iar femeia se afla in stare grava din cauza produselor de curațenie folosite. Cuplul a inchiriat o casa in comuna comuna Moldova Sulita, din judetul…

- Accident extrem de grav cauzat de un șofer care s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens. Un barbat de 30 de ani a murit, iar alte trei persoane, intre care și un baiat de 16 ani, au ajuns la spital, dupa ce un șofer s-a urcat beat la volan și a intrat pe contrasens, anunța, sambata, Poliția…

- Accidentul a avut loc pe N240, in apropiere de Medemblik, in nordul Olandei. Din primele date, se pare ca șoferul microbuzului circula pe un drum cu prioritate și a fost lovit in plin de un autoturism condus de o tanara de 23 de ani care a intrat de pe o șosea laterala fara sa se asigure. Impactul…

- Inca 59 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, astfel ca bilanțul total al imbolnavirilor a ajuns la 367. Trei persoane sunt in stare grava, dupa cum informeaza Grupul de Comunicare Strategica.