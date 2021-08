Uciderea jurnalistei malteze Daphne Galizia: Parchetul cere închisoare pe viață pentru cel care a comandat asasinatul Parchetul maltez a cerut miercuri condamnarea la închisoare pe viata pentru omul de afaceri Yorgen Fenech, suspectat ca ar fi orchestrat uciderea în 2017 a jurnalistei anticoruptie Daphne Caruana Galizia, relateaza AFP și Agerpres.

Parchetul si-a prezentat oficial actul de acuzare împotriva lui Fenech, arestat în noiembrie 2019 la bordul iahtului sau în largul Maltei în timp ce încerca sa fuga, urmarit pentru complicitate la omor si complot criminal.

Actul de acuzare, care confirma ca un proces va avea loc, cere condamnare la închisoare pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

