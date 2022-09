Stiri pe aceeasi tema

- Noul an scolar a adus, ieri, in banci peste trei milioane de elevi si prescolari. Ar fi cea mai mare populatie scolara din ultimii sase ani, dupa cum arata datele statistice ale Ministerului Educatiei. In Dolj, pentru acest an scolar s-au deschis 222 de unitati scolare pentru a primi peste 92.000 de…

- Autoritatile germane au descoperit o retea de hackeri, banuita de legaturi cu Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB), care a patruns in sistemele cibernetice ale companiilor de alimentare cu electricitate si apa din Germania, relateaza Tagesschau.de.

- Robert Lewandowski si-a luat adio de la fanii de la Bayern Munchen, el urmand sa plece la FC Barcelona. Cele doua cluburi au confirmat sambata un acord de principiu pentru transferul atacantului polonez.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a transmis pe Facebook luni, 11 iulie, ca „unii sunt eliberați legal” respectandu-se o decizie CCR, iar ea este „arestata ilegal deja de 300 de zile” ca urmare a „incalcarii de catre anumiți judecatori” a altei decizii CCR. Fostul președinte al Camerei Deputaților…

- Fosta prezentatoare de televiziune Iulia Vantur (41 de ani) a lasat de inteles pe retelele sociale ca incearca sa uite de faimosul actor Salman Khan (56 de ani), alaturi de care a trait o poveste de dragoste. Fanii Iuliei au remarcat faptul ca aceasta a apreciat un text misterios pe Instagram, in care…

- Este ceva cu totul nou chiar in aceasta lume a nebuniei fara limite in care ne-am obisnuit ca suntem condamnati sa traim. Este ceva nou deoarece decizia Rusiei de a transfera capacitati nucleare catre Belarus este ceva mai mult decat au facut-o vreodata americanii in calitatea lor de principala putere…

- Recenta performanța a tanarului David Popovici – inotatorul roman care impresioneaza cu talentul sau fenomenal – i-a facut pe politicienii romani sa se inghesuie sa transmita mesaje de felicitare. Atat președintele Iohannis, cat și premierul Ciuca l-au felicitat pe David Popovici, dupa ce acesta a cucerit,…