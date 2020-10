First Bank a semnat un parteneriat cu Uber prin care aduce beneficii pentru clienții care dețin un card Visa Platinum. Aceștia vor putea calatori cu Uber X, serviciul premium al Uber, la preț de Comfort. Astfel, clienții care iși inroleaza cardul First Bank Visa Platinum ca metoda de plata in aplicația Uber beneficiaza de curse realizate de șoferi cu experiența, cu un rating foarte bun și de vehicule mai confortabile, specifice serviciului Uber Comfort. Pentru fiecare cursa Uber Comfort se aplica automat o reducere, acordata pentru maximum 30 de curse per client, desfașurate pana la data de 31…