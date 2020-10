Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry al Marii Britanii si sotia lui, Meghan, le-au cerut americanilor sa se inregistreze pentru a vota la viitoarele alegeri prezidentiale din Statele Unite, iar declaratia lor reprezinta o incursiune a cuplului britanic in domeniul politic, in care monarhii britanici nu obisnuiesc sa se…

- O curte de apel din Statele Unite a dat luni castig de cauza presedintelui Donald Trump in legatura cu decizia administratiei sale de a elimina protectia umanitara oferita unor zeci de mii de imigranti, dintre care multi traiesc in SUA de zeci de ani, transmite Reuters.Un complet format din…

- Criza generata de coronavirus a afectat puternic piața petroliera, primele cinci mari companii din domeniu reducând activele și producția cu aproape 50 de miliarde de dolari, respectiv cu un milion de barili pe zi. Dintre cele mai mari cinci companii petroliere, una singura nu a înregistrat…

- Statele Unite au raportat marti 1.592 de decese legate de noul coronavirus în 24 de ore, bilant ce nu a mai fost atins timp de doua luni si jumatate, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, informeaza miercuri AFP si Reuters, citate de Agerpres. La mijlocul lunii mai au fost…

- Departamentul american al Comertului a adaugat pe lista sa neagra 11 intreprinderi chineze implicate, potrivit Washingtonului, in incalcari ale drepturilor omului in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii musulmane uigure in provincia Xinjiang, relateaza Reuters.

- Reprezentantii TikTok au discutat in ultimele luni cu guvernul britanic despre stabilirea sediului central al companiei la Londra, a declarat duminica o sursa apropiata situatiei, in cadrul strategiei de distantare de China, transmite Agerpres, care citeaza Reuters. Londra este una dintre…

- Statele Unite au pompat bani nu numai in firme mici afectate de pandemie, ci si in companii bogate,cu relatii politice, administratia Trump laudandu-se insa ca a salvat 51,1 milioane de locuri de munca, scris Reuters, citat de news.ro.