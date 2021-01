Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei declarații facute, astazi, de directorul EMA, Emer Cookee, se asteapta ca, saptamana viitoare, producatorul AstraZeneca/Oxford sa depuna o cerere pentru o autorizare conditionata a vaccinului sau impotriva COVID-19. O decizie privind autorizarea vaccinului AstraZeneca/Oxford in Uniunea…

- Gene Simmons, liderul trupei americane Kiss, a declarat intr-un interviu radio ca grupul mai are de sustinut 150 de concerte din turneul de adio, suspendat din cauza pandemiei, si ca va canta inclusiv in ceea ce a descris ca fiind „cel mai rece loc de pe Pamant”, citeaza NME. Turneul final…

- Președintele Klaus Iohannis, care au fost prezent miercuri la inaugurarea unui important tronson din autostrada Moldovei (centura ocolitoare a municipiului Bacau) unde a felicitat constructorul roman pentru incheierea lucrarii cu un an mai devreme decat fusese planificat, a dat și alte informații. Consultarea…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) anticipeaza ca isi va da avizul favorabil pentru un prim vaccin impotriva noului coronavirus "pana la sfarsitul anului", in vederea unei distribuiri "incepand din ianuarie", a declarat directorul sau, Guido Rasi, potrivit Agerpres, care citeaza AFP."Daca datele…

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus a afectat tot mai multe țari de pe tot Globul, SUA și Europa inregistrand cele mai multe recorduri in materie de infectari cu virusul SARS-CoV-2. In timp ce Statele Unite au trecut de 10 milioane de cazuri de Covid-19, intreaga Europa a devenit epicentrul…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat ca adolescentii sunt "raspandaci" de virus, ei neinfectandu-se la scoala, ci in locurile in care nu sunt supravegheati de parinti, bunici sau profesori. "La scoala nu se infecteaza, dar se infecteaza in alte locuri. Cand nu sunt sub supravegherea parintilor, bunicilor…

- Eurocontrol: Traficul aerian in Europa va reveni la nivelul dinaintea pandemiei in 2024, in cel mai optimist scenariu Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul dinaintea declansarii pandemiei pana in 2024, in cel mai optimist scenariu al Eurocontrol - agentia care supervizeaza spatiul aerian…