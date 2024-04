Formațiile Phaser și Versus au susținut concerte în cadrul acțiunilor „Povești din vecini”, la Timișoara Formațiile timișorene Versus și Phaser au susținut concerte la sfarșitul saptamanii trecute in cadrul evenimentelor derulate sub genericul „Povești din vecini”, care au avut loc in doua cartiere din oraș. Evenimentele au facut parte din programul Ex-Centrica derulat de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, dedicat organizarii de activitați culturale in cartiere. Sambata in Parcul […] Articolul Formațiile Phaser și Versus au susținut concerte in cadrul acțiunilor „Povești din vecini”, la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

