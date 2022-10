Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Carțu, președintele Universitații Craiova, a analizat partida cu Petrolul, scor 2-1, din SuperLiga. CSU Craiova a intors meciul cu Petrolul, dupa ce Irobiso a deschis scorul. Oltenii au egalat prin Campanu, iar Rivaldinho a decis meciul la ultima faza. „Am incercat sa desfacem adversarul. Atunci…

- CS Universitatea Craiova - Petrolul 2-1 | La finalul partidei, George Cimpanu (22 de ani, extrema dreapta) și-a cerut iubita in casatorie. Cimpanu a marcat golul egalizator in minutul 76, iar seara a devenit și mai buna pentru el: „Ma bucur ca am facut pasul asta, avem și un copil, trebuia sa o cer…

- Antrenorul formatiei FC Arges, Andrei Prepelita, a prefatat partida cu Universitatea Craiova , programata vineri, de la ora 21.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin“, din cadrul etapei a 13-a din Superliga. Acesta l-a „periat“ pe omologul sau din Banie, Mirel Radoi, si spera ca punctele puse in acest joc…

- Chindia Targoviște a produs surpriza etapei a 12-a a Superligii, invingand-o pe Rapid, scor 2-1. Echipa dambovițeana a reușit prima victorie a in acest sezon al Superligii. Tehnicianul Chindiei, Toni Petrea, s-a declarat deranjat de afirmațiile facute de catre rapidistul Antonio Sefer (22 de ani), care…

- Universitatea Craiova a pierdut meciul contra celor de la CFR Cluj, scor 0-2, in etapa a zecea din Liga 1, iar situația din clasament nu este deloc buna. La finalul partidei, Alexandru Crețu a declarat ca autogolul lui Gaman i-a demoralizat pe elevii lui Radoi. Fotbalistul a transmis ca jucatorii Universitații…

- Jovan Markovic a fost protagonistul a doua dintre golurile Universitatii Craiova in victoria cu Farul, scor 4-3 , asta intr-o zi foarte speciala pentru el. Atacantul de 21 ani a devenit tatic de baiat cu doar cateva ore inaintea partidei, iar fericirea a fost uriasa. „Ma bucur foarte mult ca am reușit…

- Fostul atacant al Universitatii Craiova, Eugen Neagoe, implineste astazi 55 de ani, motiv pentru care GdS i-a urat „La multi ani!“. „Geana“ a vorbit despre Universitatea Craiova si returul play-off-ului cu Hapoel Beer Sheva, dar si despre sansaele CFR-ului si FCSB-ului de a prinde faza grupelor din…

- Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Laszlo Balint, a declarat dupa victoria cu FC U Craiova 1948 ca a urmarit jocul la rezultat, nu spectacolul. „Vreau sa-i felicit pe baieți pentru ca au facut un efort admirabil. Știam ca va trebui sa suferim, sa absorbim momentele de presiune ale adversarului.…