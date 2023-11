U Cluj - Petrolul » Echipele probabile + Cele mai bune cote U Cluj și Petrolul se intalnesc de la 14:00 intr-un meci din etapa a 16-a din Superliga. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. Programul complet și rezultatele din Liga 1 AICI! U Cluj - Petrolul, live de la 14:00 AICI live + statistici U CLUJ: 23. Iliev - 77. Peteleu, 6. Miron, 3. Mitrea, 20. V. Gheorghe - 4. Doukoure, 94. Bic - 28. Cimpanu, 10. Nistor, 96. Silaghi - 7. I. Stoica REZERVE: 33. Gorcea, 9. F. Ilie, 16. I. Filip, 17. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova și UTA Arad se lupta duminica, de la ora 14.00, in Banie, pentru punctele puse in jocul din etapa 14 a Superligii. Descopera oferta Superbet pentru partida cu UTA Arad! Confruntarea va fi arbitrata de Marian Barbu (Fagaraș). Asistenți vor fi George Neacșu (Campulung) și Adrian Vornicu (Iași).…

- Marian Aioani (23 de ani), portarul Farului, a comis o greșeala in minutul 16 al meciului cu U Cluj, din runda cu numarul 13 a Superligii. Scorul era 0-0 in acel moment. Marian Aioani a avut prestații ezitante in ultimele luni, lucru care l-a scos inclusiv din circuitul echipei naționale. Edi Iordanescu…

- Mihai Pintilii, cel care e antrenor principal la FCSB, a dezvaluit ca echipa roș-albastra a ratat transferul lui Alexandru Chipciu (34 de ani) ca urmare a intervenției soției acestuia, Andrea. In vara, așa cum anunța GSP.ro, MM Stoica l-a dorit pe Alex Chipciu la FCSB, caruia ii expira imprumutul la…

- Echipa de fotbal Universitatea Cluj a invins cu scorul de 2-1 (2-0) divizionara secunda CSM Resita, sambata, intr-o partida amicala disputata pe Stadionul Cetate din Alba Iulia.Conform paginii oficiale de Facebook a clubului din Superliga, golurile formatiei conduse de Ovidiu Sabau au fost marcate…

- U Cluj și Universitatea Craiova se infrunta astazi, de la ora 21:30, in runda cu numarul 10 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. U Cluj - Universitatea Craiova, live de la 21:30 Click AICI pentru statistici U Cluj - Universitatea…

- Echipa de fotbal Universitatea Cluj a fost invinsa de formatia de liga secunda CSM Resita cu scorul de 2-1 (2-1), duminica, intr-un meci amical disputat pe Stadionul ''Cetate'' din Alba Iulia.Filip Ilie a deschis scorul pentru "U" in minutul 4, dar resitenii au intors rezultatul pana la pauza, potrivit…

- U Cluj primește azi, de la ora 13:30, vizita lui Poli Iași, intr-o partida din runda cu numarul 8 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 2, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. U Cluj - Poli Iași, live de la 13:30 Click aici pentru statistici U Cluj - Poli Iași, echipele…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, programul etapei a saptea a Superligii, potrivit news.ro.Vineri, 25 augustOra 18.30 Otelul Galati - FC Voluntari Ora 21.30 Dinamo Bucuresti – Petrolul Ploiesti Sambata, 26 augustOra 19.00 CFR 1907 Cluj - FC BotosaniOra…