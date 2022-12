Stiri pe aceeasi tema

- Florica Baboi este marea caștigatoare a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 10. In cadrul unei intervenții telefonice la Xtra Night Show, aceasta a spus cum vrea sa foloseasca cei 30.000 de euro pe care i-a caștigat, dar și cum i s-a schimbat viața de cand a caștigat show-ul culinar.

- Nea Marin iese la pensie! In exclusivitate pentru Antena Stars, coregraful a oferit primele declarații despre aceasta perioada importanta din viața lui. Acesta este in culmea fericirii și a marturisit ca abia aștepta momentul in care va vedea pe actele lui ca scrie cuvantul „pensionar”. Iata ce a declarat!

- Gabriela Cristea a ajuns in urma cu cateva zile la spital. Prezentatoarea show-ului matrimonial de la Antena Stars a facut primele declarații despre starea sa de sanatate.In urma cu doar cateva zile, dupa ziua sa de naștere, Gabriela Cristea a ajuns de urgența la spital. Tavi Clonda a dus-o pe soția…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dinu Maxer a oferit primele declarații dupa ce a suferit o operație estetica. La ce intervenție a apelat, dar și de ce. Cum se simte in prezent și cum s-a hotarat sa faca acest pas. Soția lui, Deea, i-a fost alaturi și l-a susținut ca de fiecare data.

- Au aparut numeroase comentarii de hate in mediul online, dupa ce Delia Matache a marturisit din ce motiv nu iși dorește copii. In exclusivitate pentru Antena Stars, Gina Matache, mama vedetei, a oferit primele declarații despre acest subiect. Cum ii ia apararea cantareței.

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Cristina Balan radiaza de fericire, asta pentru ca celebra cantareața va deveni mama pentru a treia oara. Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare, iar vedeta a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre tot parcursul sarcinii, dar și cum se simte. Iata ce nume special…