Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost diagnosticat cu COVID-19, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, intr-o postare pe contul sau de Twitter, potrivit Reuters. „Este vaccinat cu schema completa si are simptome usoare”, a scris ea, potrivit agerpres.ro…

- Elon Musk si Twitter au fost dati in judecata de un fond de pensii din Florida pentru a impiedica preluarea companiei de catre miliardar. Elon Musk si Twitter au fost dati in judecata de un fond de pensii din Florida care incearca sa-l impiedice pe miliardar sa finalizeze preluarea companiei de social…

- Elon Musk a criticat consiliul de administratie al Twitter, luni, dupa ce compania social media a adoptat un plan cunoscut sub numele de „pilula otravitoare” pentru a se proteja de oferta sa de preluare, transmite agenția Reuters, citata de News.ro.

- Directorul general al Twitter, Parag Agrawal, a incercat in timpul unei intalniri cu toți angajații, sa-i asigure ca societatea nu este „ținuta ostatica” de vestea ofertei lui Elon Musk de a cumpara compania, a declarat pentru Reuters o sursa familiarizata cu acest subiect. In timp ce Agrawal a raspuns…

- Elon Musk a respins oferta Twitter Inc. de a se alatura consiliului de administrație, o schimbare brusca, chiar daca a sugerat idei intr-o avalanșa de tweet-uri, de la eliminarea reclamelor pana la renunțarea la litera „w” din numele companiei de social media, scrie Reuters. Consiliul de administrație…

- Patronul Tesla Inc, Elon Musk, a promis imbunatațiri „semnificative” petru Twitter, dupa ce site-ul de micro-blogging a anunțat ca intenționeaza sa il numeasca in consiliul de administrație, noteaza Reuters. Numirea va bloca insa potențial șansele unei oferte de preluare din partea lui Musk, deoarece…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor Twitter, informeaza Reuters.

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE Un milion de persoane au fugit din Ucraina in țarile vecine intr-o saptamana, au anunțat reprezentanții ONU, citați de Reuters. Șeful agenției ONU pentru refugiați a…