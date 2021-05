Compania a inceput sa testeze Spaces in noiembrie 2020, cu un numar limitat de utilizatori. Luni a inceput insa lansarea functiei la nivel global pentru utilizatorii de iOS si Android ai Twitter, care au 600 sau mai multi utilizatori. Spaces este unul dintre primii intrati pe o piata in crestere rapida a conversatiilor audio live. Aceasta tehnologie a atras anul trecut atentia Clubhouse, un start-up care a castigat rapid popularitate in randul investitorilor in capital de risc. Luna trecuta, Facebook si-a anuntat planurile de a crea acest tip de functionalitate pentru propriile sale servicii,…