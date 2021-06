TVR, postul public de televiziune finanțat de la bugetul statului, anunța cumpararea și difuzarea unui nou serial istoric rusesc – „Godunov”, potrivit unui comunicat de presa. TVR s-a remarcat in ultimii ani prin investiții constante facute in producțiile ruse de televiziune: serialele Ecaterina, Garda Alba, Matilda sau „Einstein: Teoria iubirii”. Achizițiile de producții rusești au loc pe fondul sancțiunilor generalizate in UE și NATO la adresa Rusiei dupa anexarea ilegala a Crimeei, razboiul declanșat in Ucraina, imixtiunea in alegeri, atacurile cibernetice și campaniile de propaganda menite…