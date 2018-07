Turnir la poalele Grand Slam-ului De aici incepe cu pași mici urcușul catre marea performanța. Aici micii tenismeni fac cunoștința cu bucuria victoriei și se calesc pentru bataliile de mai tarziu. Aici simt pentru prima data presiunea tribunei, venita in special de la parinții care il vad pe Praslea uriaș peste noapte. Campionatul Național rezervat copiilor sub 10 ani este printre primele competiții majore din viața unui viitor tenismen. Anul acesta, onoarea de a-l gazdui i-a revenit Sloboziei și, timp de 5 zile, spectatorii au putut vedea la lucru, pe terenurile TenisCon, dar și pe cele aparținand CSM Slobozia, viitorii campioni… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

